ضبط 299 دراجة نارية مُخالفة في حملة أمنية على مدار 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بحملة أمنية قامت فيها بضبط 299 دراجة نارية مخالفة، كما تم تحرير 25 ألفا و183 مخالفة مرورية متنوعة.

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وقامت الأجهزة الأمنية بفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وجار استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.