محافظ الجيزة يتفقد عددا من السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع بفيصل والهرم



قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة ميدانية على عدداً من منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية والسلاسل التجارية بالمحافظة وسيارات المنافذ لمتابعه توفير السلع بأسعار مخفضة و بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم .

تفقد محافظ الجيزة السلاسل التجارية بمنطقتي فيصل والهرم وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق .

وتجول محافظ الجيزة بتلك السلاسل واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسئولي المعارض عن اسعار السلع المقدمة للمواطنين مثل السكر والذي يتم توفيره بكميات كافية بسعر 27 جنيه للكيلو وكذلك الأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج .

والتقى محافظ الجيزة بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات .

وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز، ومدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الكثير من الدول .

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ إبراهيم الشهابي نائب محافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.