الأحد 19 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بينهم صحفي.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في رام الله والبيرة

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين بينهم صحفي، من محافظة رام الله والبيرة.

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وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت المواطنين محمد علي عطايا، وطاهر الديك بعد مداهمة منزليهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمود عادل معطان بركات، من قرية برقا شرق رام الله.

وقد شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس،  ووفقا ل"وفا"

وقال مراسلنا إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات للمتوجهين إلى الأغوار، خاصة مع توجه المدرسين والموظفين إلى تلك المناطق.

ويشهد الحاجز الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويعد منفذا أساسيا إلى الأغوار، منذ أشهر تشديدا وتفتيشا للمركبات، وإجراءات مشددة.

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