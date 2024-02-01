ندوات وأنشطة للأطفال بجناح النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

قالت دينا سليمان، منسقة جناح النرويج بمعرض الكتاب، إنهم يقدمون برنامجًا ثقافيًا مميزًا، للتعريف بالثقافة النرويجية بين زوار معرض الكتاب، وذلك من خلال تقديم سلسلة من الندوات والفعاليات الهامة.

وأضافت سليمان في حديثها لـ"الوفد"، أن الجناج ينظم كل يوم من أيام المعرض ندوة لأحد الكتاب النرويجيين مترجمة باللغة العربية، من أهمها ندوة عن كتاب "النيل" للكاتب تريا، الذي يعشق مصر وشعبها لذا يقدم كتاب عنها ويشارك به في معرض الكتاب هذا العام.

وأكدت منسقة جناح النرويج، أنهم يهتمون بالطفل ويقدمون أنشطة يوميًا للأطفال لتعليمهم مهارات جديدة، مختتمة: المسؤولين والشعب النرويجي لديهم اهتمام بالغ بمعرض الكتاب وزيارته هذا العام.

معرض الكتاب

وافتتح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل، فمن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير.