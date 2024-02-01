مُعاقبة مُتهم بالحبس عامين لابتزازه سيدة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، حُكماً بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وجاء ذلك لاتهامه بتهديد سيدة وإبتزازها بإفشاء صور شخصية خادشة للشرف.

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وشمل الحكم إلزام المُتهم بالمصاريف الجنائية وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة،

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 3801 لسنة 2023 جنايات مركز الإبراهيمية، المقيدة برقم 1824 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "خالد ح م ع"، 38 عاما، حداد، مقيم بمركز الإبراهيمية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد سيدة وابتزازها بإفشاء صور شخصية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها بطريق الكتابة والرسائل الصوتية عبر برنامج المحادثات (واتس آب) بإفشاء صور شخصية خاصة بها، وكان هذا التهديد الكتابي والشفهي مصحوبا بطلب مبلغ مالي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.

وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.

وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.