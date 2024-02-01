المشدد 3 سنوات لأربعة مُتهمين بسرقة كابلات الاتصالات في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، حُكما بمُعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم بسرقة كابلات الاتصالات بمركز كفر صقر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم سرقوا كابلات اتصالات مملوكة لشركة محول الاتصالات المستعملة في شبكة الاتصالات المرخص بها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أتلفوا عمدا كابلات مملوكة للشركة داخل أحد المواقع وعطلوا بسوء خطوط تليفونية معدة لمنفعة عمومية، فيما أحرز المتهمين الأول والثاني سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقتين لذات العيار على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة أحمد.م من الإتجار في المُخدرات بالقطامية.

أصدرت الحكم محكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أنه في يوم 5 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مُخدرا Indazole Carboxmidesفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

وذكر نص حيثيات حُكم البراءة أنه بشأن ما نُسب للمُتهم من القيام بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام على مرأى من المارة غير عابيء بهم أو بافتضاح أمره مما مكنه من رؤيته وضبطه على هذه الحالة على النحو سالف البيان.

وقال نص الحكم: "إن الأمر يستهجنه العقل ويتجافى والمنطق ويلفظه وجدان المحكمة – بحسبان أنه لا يستقيم مع العقل ولا يتأتى مع المنطق ومن غير المتصور أن يكون شخص مًحرز لمثل هذه المضبوطات ثم يأتي بتصرف كهذا وكأنه داعياً إلى ضبطه ومُقدماً دليل إدانته بنفسه".

وأضافت :"التسليم بتلك الرواية هو أمر يحيد عن الاقتضاء العقلي ويتجافى والمنطق – ويصدم وغريزه الحرص والتوقي والحذر الشديد الذي يتسم به من يحرزها أو يحوزها".