الأوبرا تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد الصعيدي ومشاركة العازفين جيمس شتراوس دي سيلفا (فلوت )، فيكتوريا كابرالوفا (تشيلو) والباريتون رضا الوكيل، وذلك في الثامنة مساء السبت 3 فبراير على المسرح الكبير، في اطار حرص وزارة الثقافة على نقل مختلف الوان الفنون الجادة لافراد المجتمع وبمناسبة مرور 100 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل.

يأتى الحفل تحت عنوان الاسلوب البرازيلي، ويتضمن مجموعة من الاعمال الخاصة بالمؤلفين المحليين، منها : "مهرجان الكنائس لـ فرانسيسكو مينيوني ، فانتازيا رومانسية من أوبرا الجاراني دى كارلوس لـ خوليو بريتشيالدي ، فانتازيا للتشيلو والاوركسترا - فانتازيا للفلوت والأوركسترا لـ هيتور فيلا لوبوس ، إفتتاحية سلفاتور روزا لـ أنطونيو كارلوس جوميز ، المسارات لـ ماريسا ريزيندي ، الحلقة السيمفونية لـ أنطونيو فرانسيسكو براجا ، او جاراتوجالا لـ أبرتو نيبوموسينو ، تيكو تيكو لـ خوسيه جوميز دي أبرو ، باتوك من متتابعة سيمفونية لـ أوسكار لورنزو فرنانديز .

جدير بالذكر ان العلاقات المصرية البرازيلية تتسم بالايجابية والتعاون خاصة فيما يرتبط بالقضايا الهامة على المستوى الدولي، انعكس التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بشكل مباشر فى الكثير من المجالات.