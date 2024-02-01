أسعار اللحوم القائم اليوم الخميس من أرض المزرعة.. اللحمة بكام

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس من أرض المزرعة، تبايناً سعريًا، وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 175 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت تباينًا لبعض الأصناف خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 1-2-2024، بالسوق المحلي والمزرعة، ورغم حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف.

وخلال السطور الآتية، تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم اليوم الخميس بالمزرعة، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات اللازمة حيال صدور أي مستجدات في شأن أسعار اللحوم، لإرضاء متابعيها الكرام وللوقوف على آخر ما ألت إليه الأسواق من أسعار جديدة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار اللحوم القائم اليوم البلدي والمستورد

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 155 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 158 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 160 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 132 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 178 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 220 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 175 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 185 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 225 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 250 جنيهًا للكيلو (وزن 300 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد هولشتين بنحو 128 جنيهًا للكيلو (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 165 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 170 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 175 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 180 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.