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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك اليوم الخميس 1 فبراير 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

 تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه بالبنوك العاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس 1-2-2024، وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما سعر اليورو سجل 33.15 جنيه للشراء، و33.38 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس 1-2- 2024

 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

 

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.15 جنيه للشراء.

 

33.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.87 جنيه للشراء.

39.17  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

 

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.36 جنيه للشراء.

 

100.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

 

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

 

8.46 جنيه للبيع.

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