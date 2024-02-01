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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اختفاء فريق للهلال الأحمر خلال رحلة البحث عن الطفلة هند الفلسطينية

فريق الهلال الأحمر
فريق الهلال الأحمر المختفي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 66 ساعة مرت ومصير المسعفين يوسف زينو وأحمد المدهون من فريق الإسعاف الأحمر الفلسطيني الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات لا يزال مجهولًا.

وكان نشر الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم 30 يناير تسجيل صوتي للطفلة ليان التي قتلها قوات الاحتلال، وكانت تستغيث بطواقم الهلال الأحمر، لطلب المساعدة بعد محاصرتها بالدبابات، وكانت شقيقتها الطفلة هند تنتظر بجوارها في السيارة .

 

وقالت الطفلة ليان في التسجيل، وهي تتحدث مع أحد أفراد الهلال الأحمر : “ عمو عم بطخوا علينا الدبابة جنبي، احنا بالسيارة جنبنا دبابة”، ثم ظهر صوت قصف وهي تصرخ، ثم اختفى صوتها تماما.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفلة ليان حمادة 15 عاماً، لحظة اتصالها بطواقم الهلال الأحمر وهي تطلب النجدة منهم فارتقت ليان وبقيت شقيقتها الصغيرة هند محاصرة داخل المركبة وهي محاطة من دبابات الاحتلال في غزة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماع ترند باسم الطفلة هند، وطالبوا بمساعدته وإنقاذها.

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