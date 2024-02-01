الإفراط في تغذية الأطفال يسبب إتلاف عملية التمثيل الغذائي لديهم

أظهرت دراسة أن الإفراط في تغذية الأطفال بحليب الثدي يمكن أن يسبب السمنة اللاحقة، والأمهات الذين يفرطون في تغذية أطفالهم يعيدون برمجة عملية التمثيل الغذائي لديهم بشكل دائم، مما له تأثير سلبي للغاية على وزن جسم الطفل.

تريد جميع الأمهات الأفضل لأطفالهن، وعندما تظهر على الطفل علامات الجوع، تسعى الأم جاهدة لإرضائه في أسرع وقت ممكن ومع ذلك، في بعض الأحيان يتبين أن هذه الرغبة ضارة بالطفل وتؤدي إلى الإفراط في الرضاعة، ولقد أثبت العلماء الآن أن هذه العادة يمكن أن تعيد برمجة عملية التمثيل الغذائي لدى الطفل، مما يؤدي إلى اكتسابه الوزن الزائد بسرعة وسرعان ما يصبح ضحية للسمنة ولهذا السبب من المهم جدًا مراقبة كمية حليب الأم التي يتلقاها الطفل بعناية، لأن هذا يعد منعًا ممتازًا لزيادة الوزن.

أثبتت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الإفراط في التغذية، والذي يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية القائمة على الكربوهيدرات، يغير وظيفة التمثيل الغذائي، واكتشف العلماء العمليات البيوكيميائية المسؤولة عن إعادة البرمجة هذه لدى فئران المختبر وتبين أنه بعد ذلك، حتى بعد الحد من تناول السعرات الحرارية، لا يمكن تحقيق التأثير العكسي، ويتغير التمثيل الغذائي بشكل دائم، أي حتى نهاية الحياة، ولقد أمضى الباحثون عقودًا في دراسة النماذج الحيوانية للسمنة، مع التركيز على عملية التمثيل الغذائي وكيفية تأثرها خلال الأسابيع الستة التالية للولادة.

إنه أمر خطير بشكل خاص إذا قام الآباء بإطعام أطفالهم دون أي قيود، وإعطائهم جميع أنواع تركيبات الحليب، ثم إدخال الأطعمة الصلبة تدريجيا، والتي تحتوي عادة على الكثير من الكربوهيدرات، والإفراط في التغذية يمكن أن يؤثر على الحمض النووي للطفل، مما يزيد بشكل كبير من خطر السمنة وعلى الرغم من أن الرضاعة الطبيعية هي أحد العوامل القوية في الوقاية من السمنة لدى الأطفال، إلا أنه من الضروري أيضًا توخي بعض الحذر ومحاولة مراقبة كمية الحليب التي يتلقاها الطفل بعناية.