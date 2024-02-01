طيران الاحتلال يشن غارة على منطقة بيت لاهيا شمال غزة

شنت طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الكلاب تشارك في عمليات العدوان على قطاع غزة.. تفاصيل





وجه الجيش الإسرائيلي ضباطه وجنوده تحذيرًا من ظاهرة خطيرة اكتشفها خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة، اليوم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات للضباط والجنود في غزة الحذر بعدما اكتشفوا ظاهرة ترك أهالي القطاع كلابهم المنزلية مقيدة في ساحات المنازل التي تريد القوات الإسرائيلية تفتيشها واحتلالها.

وأوضحت الصحيفة أن أهالي قطاع غزة تركوا كلابهم مقيدة بالحبال والسلاسل الطويلة داخل المنازل وفي باحات المباني التي دخل إليها الجنود الإسرائيليون، بهدف تعطيل ووقف أعمال قوات الجيش داخل تلك المنازل. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، دائما، ما يرسل كلبا مدربا لإجراء مسح أولى داخل المنازل الفلسطينية في غزة والمراد تفتيشها واقتحامها، وهي أحداث غير عادية قد تزعج الكلاب، على أن يتم إرسال الكلب المدرب إلى مكان الحادث أو الاقتحام للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو وجود مسلحين فلسطينيين ينصبون كمينا لجنود الجيش الإسرائيلي.

الإفراج عن 114 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال .. تفاصيل





نقلت وكالة الانباء الروسية بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 114 معتقلا بينهم 4 أسيرات عبر معبر كرم أبو سالم.

وبحسب المعلومات فإن الذين أفرج عنهم كانت القوات الإسرائيلية اعتقلتهم في قطاع غزة، وتعرضوا للإساءة.

ويأتي الإفراج عن المعتقلين من غزة وسط الكشف عن تفاصيل المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون ذلك.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو أن الحركة تريد "وقفا شاملا لإطلاق النار" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.