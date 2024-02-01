عاجل.. مصادر داخل غزة: انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من شمال غزة

قال مصدر خاص من فلسطين، إن هناك حالة انسحاب كامل لجيش الاحتلال من شمال قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في27من اكتوبر الماضي.

وأكد الصحفي الفلسطيني حسام شبات، عبر حسابه أن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من شمال غزة.

وأشارت صحف عبرية، إلى أن كتيبة الهندسة 605 تختتم نشاطها في مدينة غزة وتنسحب للغلاف.

على جانب آخر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها بلاغ لحادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.



ويخوض في هذه الأثناء الحوثيين معركة في منطقة الحديدة بالقرب من البحر الأحمر ضد القوات الأمريكية والبريطانية.

وقالت مصادر حوثيه، إن صاروخ أرض جو يستهدف إحدى الطائرات الأمريكية في الحديدة المطلة على البحر الأحمر.