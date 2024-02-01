القهوة لن تساعد في علاج مرض باركنسون.. دراسة توضح

توصلت دراسة إلى أنه لا ينبغي استخدام القهوة لعلاج مرض باركنسون، تم دحض الأسطورة القائلة بأن الكافيين يمكن أن يخفف الأعراض غير السارة لمرض عضال.

القهوة ومرض باركنسون

أشارت دراسة أجريت عام 2012 ونشرت في المجلة العلمية المرموقة علم الأعصاب إلى أن الكافيين يحسن حركة ضحايا مرض باركنسون ومع ذلك، فقد أثبتت دراسة أعمق وأكبر أن هذا المشروب الشعبي لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على صحة المرضى في هذه المجموعة.

وأراد العلماء من جامعة ماكجيل الذين أجروا هذه الدراسة في البداية فقط تأكيد البيانات التي تم الحصول عليها قبل 5 سنوات، لأن الكافيين منتج آمن نسبيًا وبأسعار معقولة لذلك، سيكون أمرًا رائعًا أن يتمكن بالفعل من مساعدة عشرات الآلاف من ضحايا مرض باركنسون.

وفي الدراسة الجديدة، تم إعطاء 121 شخصًا يعانون من هذه الحالة ويبلغ متوسط أعمارهم 62 عامًا إما كبسولات الكافيين مرتين يوميًا أو نفس كبسولات الدواء الوهمي، وتحتوي الكبسولات على 200 ملغ من المادة الفعالة، أي ما يعادل ثلاثة فناجين من القهوة يومياً. ولمساعدة الأشخاص على التكيف مع الكافيين، تمت زيادة جرعة هذا المكون ببطء، بدءًا من مستويات العلاج الوهمي وانتهاء بـ 200 ملغ بحلول الأسبوع التاسع وقد تمت ملاحظة المشاركين في التجربة لمدة عام ونصف.

وأظهرت الملاحظات أنه لم يتم العثور على تحسينات كبيرة في الحركة بين المجموعتين وبعبارة أخرى، لم يكن الكافيين أكثر فعالية من الحبوب الوهمية. ولم تتحسن نوعية حياة المرضى أيضًا، وبما أنه لم يتم تسجيل أي تغييرات ملحوظة في صحة الناس، فقد قرروا إيقاف التجربة.