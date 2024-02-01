الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع مأساوية (شاهد)

كشفت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر، نيبال فرسخ، خسائر المنظومة الصحية بغزة منذ بداية هجوم العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت “فرسخ” خلال تصريحاتها عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قام الاحتلال باستهداف المنظومة الصحية وإخراج المستشفيات عن الخدمة على الأقل 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى بفعل الاستهداف والحصار ومنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأشارت إلى أن الاحتلال أخرج جميع مستشفيات منطقة غزة والشمال عن الخدمة، وبعض المستشفيات مؤخرا استطاعت استرجاعا، بشكل جزئي، بعض الخدمات، ويستهدف الاحتلال حاليا المستشفيات في جنوب قطاع غزة ويحاصر مستشفى ناصر والأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومقر الجمعية ومركز الإسعاف في خان يونس.

وواصلت فرسخ أن الأوضاع هناك مأساوية وخطيرة للغاية نتيجة استمرار القصف العنيف على مدار الساعة وإطلاق النار الكثيف، وأصوات الانفجارات لا تتوقف على الإطلاق.

وأكملت أن الأيام الثلاثة الماضية شهدا أكثر من اقتحام، فكان هناك أكثر من اقتحامات لساحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية، وتدمير الصور المحيط بمباني الجمعية الثلاثة، وأطلق النار بشكل كثيف على الطواقم والنازحين وكل من كان يتواجد في المكان بجانب إطلاق القنابل الدخانية.

