ثلاث دقائق من التأمل يوميًا تحمي من أمراض القلب

استنتج أطباء القلب الأمريكيون أن التأمل يمكن أن يوفر الحماية ضد اضطراب مميت، وعلى وجه الخصوص، ثبت أن هذه الممارسة تقلل من مستويات التوتر والقلق، فضلا عن خفض ضغط الدم.

قضاء بضع دقائق يوميًا في ممارسة التأمل يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، كما وجد خبراء من جمعية القلب الأمريكية، وربطت دراسات سابقة بالفعل بين التأمل ومجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقوية جهاز المناعة.

ويؤكد مؤلفو الدراسة أن الطريقة الأكثر موثوقية وثباتًا للوقاية من أمراض القلب هي اتباع أسلوب حياة صحي. ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدام التأمل للحماية من الأمراض الخطيرة.

في السنوات الأخيرة، تحول الكثير من الناس إلى ممارسة التأمل، الذي لا يعزز الصحة الجسدية فحسب، بل أيضًا الصحة العقلية، ويُعتقد أن الأشخاص الذين يمارسون التأمل يتمتعون بمهن أكثر نجاحًا لأنه يسمح لهم بالتركيز على تحقيق أهداف محددة وتقليل التوتر.

وأثبتت الأبحاث أن التأمل يقلل بشكل فعال من مستوى الالتهابات في الجسم، وبالتالي تقوية جهاز المناعة. ركز مؤلفو الدراسة الحالية على التأمل أثناء الجلوس، والذي لا يتطلب حركة جسدية ولكنه بدلا من ذلك يشجع على الاستبطان والاسترخاء.

لقد ثبت أن هذه الممارسة تقلل من مستويات التوتر وأعراض الاكتئاب والقلق، والتي يمكن أن تساهم جميعها في الإصابة بأمراض القلب. التأمل له تأثير إيجابي على نوعية النوم والرفاهية العامة. تساعد ممارسة التأمل الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. وأخيرا، التأمل يخفض ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم هو أكبر عامل خطر للسكتة الدماغية.