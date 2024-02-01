شبانة : الزمالك يقترب من التجديد لصبحي وعواد في الطريق

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توصل اداره نادي الزمالك إلى إتفاق مع ثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي لتجديد عقودهم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك قد إتفق مع الثنائي على التجديد لمدة ثلاث سنوات على أن يتقاضى عواد ١٢ مليون جنيه في الموسم في حين سيتقاضى صبحي ٩ ملايين جنيه في الموسم الواحد.



في سياق متصل دخل الزمالك فى مفاوضات جاده لضم مهاجم المنتخب السوري ونادي الكرامه محمود الأسود والذى تألق مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الآسيوية.

شارك اللاعب “محمود الأسود” رفقة منتخب “سوريا” في بطولة أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه مع “نسور قاسيون” بعمر الـ21 عاماً.ويشغل “محمود الأسود” مركز الجناح الأيمن رفقة “نسور قاسيون“. وشارك مع المنتخب السوري في المباريات الثلاث ببطولة أمم آسيا وكانت جميع مشاركاته كأساسي.