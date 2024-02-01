أسعار زيت الطعام اليوم للجملة وثبات للمستهلك.. 3000 جنيه زيادة

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة بنحو 3000 جنيه للطن، وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 40 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام، اليوم الخميس، وجاءت هذه الخدمة من الوفد للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة زيت الطعام وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

وشهد سعر طن زيت الذرة الخام، استقرارًا في قيمته، مسجلًا 60,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وزاد سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 3000 جنيه، مسجلًا 80,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا ارتفاعًا بنحو 3000 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 82,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وصعدت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 3000 جنيه، لتسجل عند مستوى 79,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وقفزت القيمة الشرائية بنحو 3000 جنيه، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 81,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.