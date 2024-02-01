50 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي

كشف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن دول الاتحاد الأوروبي أقر برنامج طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وكانت قمة للاتحاد الأوروبي انعقدت الخميس في بروكسل للتوافق لتقديم حزمة مساعدات متعددة السنوات لأوكرانيا تعد استثنائية بكل المعايير؛ لأنها ستعالج، في المناسبة نفسها ملف المساعدات العسكرية لكييف بالتوازي مع ملف المساعدات المالية.

وأوضحت مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للقمة، أنها تعدّ تتمة لاجتماع المجلس الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول الماضي، وأنها تنطلق من النتائج التي توصل إليها القادة الأوروبيون في اجتماعهم الأخير.

وذكرت المصادر الرئاسية، أن هؤلاء القادة، باستثناء رئيس الوزراء المجري، توصلوا إلى تفاهم مبدئي بشأن تقديم سلة مساعدات لأوكرانيا للسنوات الأربع (2024 - 2027) بقيمة 64.6 مليار يورو منها 33 ملياراً من القروض و17 ملياراً من المساعدات “الهبات”.

والجزء الأكبر من القيمة الإجمالية والبالغ 50 مليار يورو ومن ضمنه القروض سيخصص للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في حين سيخصص مبلغ 9.1 مليار يورو وكمساعدات للنازحين في الداخل والخارج الأوكراني. وما تبقى من المبلغ الإجمالي سوف يذهب للمساعدات العسكرية، وهي تنقسم بدورها قسمين: خمسة مليارات للصندوق المسمى «التسهيلات الأوروبية من أجل السلام» ومبلغ 1.5 مليار يورو لـ«الصندوق الأوروبي للدفاع»؛ وذلك للاستجابة لحاجات القوات الأوكرانية الملحة في الوقت الحاضر، وهي الحصول على كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر.