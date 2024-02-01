رصد هيروين ومخدر الآيس في حملات أمنية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس– سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى، بحوزته (كمية من مخدرى "الهيدرو، الحشيش" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة".

وأسفرت الجهود عن ضبط (سيدتين "لأحداهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بحوزته (5,35 كيلو جرام لمخدر الأستروكس - كيلو جرام لمخدر الآيس - كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش" – مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة.