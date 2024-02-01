أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس الأول من فبراير بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات الفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق الأول من فبراير، توافر المعروض إستقرارا في الأسعار، وذلك بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأصناف، مساء أمس الأربعاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الشوادر الرئيسية والسويقات الفرعية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الخميس العمومي بمدينة اطسا وسوق الخميس الأسبوعي بطريق بحيرة قارون السياحي، وعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها وكيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و15 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان والفراولة و20 جنيها للكاكا، و 40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، بينما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

وفي أسواق الخضروات، بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 8 جنيهات و23 جنيها للبصل الأحمر والأصفر القديم و14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة و17 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر، و15جنيها للفلفل الرومي و5 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 55 جنيها.

حملات تموينية لمداهمة مخازن البصل والأرز بالفيوم

وفي سياق آخر نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.