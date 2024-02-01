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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس (شاهد)

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد برودة شديدة في قيم الحرارة، حيث تسجل البلاد أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، كما سقطت أمطار بشكل كبير ومتفاوت في معظم المحافظات الجمهورية مثل القاهرة الكبرى بالأمس، طبقا لتوقعات الهيئة، مشيرةً إلى أن فرص سقوط الأمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة ستستمر اليوم على المناطق الساحلية، كما تتساقط حبات البرد في مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وشمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح وبعض مناطق العريش.

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أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من حالة طقس اليوم

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درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر

تحسن الطقس سيكون بشكل تدريجي

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: “من المتوقع ان تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، والتحسن سيكون بشكل تدريجي مع يوم السبت ويوم الأحد”.

العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 15 درجة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 15 درجة مئوية بأقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات، وسجلت الصغرى 8 درجات».
 

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