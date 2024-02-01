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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عقب حادث تصادم طائرتين.. ارتطام قطار بشاحنة في سايتاما باليابان

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع حادث ارتطام قطار ركاب بشاحنة نقل، اليوم الخميس، عند معبر للسكك الحديدية في محافظة سايتاما اليابانية شرقي طوكيو، حسبما أفادت السلطات المحلية.

فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولكن تم تعليق خدمات القطارات على خط توبو توغو، بعد الحادث.

وكشفت وكالة "كيودو" للأنباء، في وقت سابق، أن طائرتين تابعتين لشركة طيران "نيبون أير ويز"، اصطدمتا ببعضهما بعضا في مطار إيتامي (مطار أوساكا الدولي) في اليابان، ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم.

وقع الحادث حوالي الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي (01:10 بتوقيت غرينتش)، ولم يتم تحديد السبب بعد أو يتم نشر أي تفاصيل أخرى.

 

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