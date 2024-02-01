جنوب الوادي تُوفد 3 طلاب للإطلاع على معرض وزارة الداخلية

يزوّر وفد من طلاب جامعة جنوب الوادي معرض معدات وأجهزة الشرطة الذى تنظمه وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة احتفالا بعيد الشرطة ٢٠٢٤م.

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور بدوى شحات بدوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قال الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة، إن هذه الزيارة تاتى في اطار توطيد جسور الثقة والتعاون البناء بين وزارة الداخلية ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة ومنها مؤسسات التعليم العالي، ولتوعية الشباب بدور الشرطة وأجهزتها ومعداتها في حماية الأمن العام للدولة، وتعميق روح الولاء والانتماء والمشاركة لدى الشباب.

وتفقد وفد الجامعة المكون من 3 طلاب ومشرف معرض معدات واجهزة الشرطة والذى تضمن أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة في المجالات الأمنية لمختلف قطاعات وزاره الداخلية،.

كما شهد المعرض مشاركة لفيف من القيادات الأمنية ورجال الشرطة، وممثلي المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب وفود طلابية للكثير من الجامعات، والكليات العسكرية، والمعاهد الأزهرية، والمدارس.

وعدد من ممثلي الكنيسة المصرية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والهيئات الإعلامية، والصحفية، والرياضيين، والفنانين، وأسر الشهداء، ومصابي الشرطة، والضباط.