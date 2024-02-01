الأكاديمية العربية تتقدم 132 مركزاً في تصنيف webometrics وتحتل المركز الـ 1838 عالمياً

وضع تصنيف webometrics المتخصص في تصنيف الجامعات ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن أفضل 1838 مؤسسة تعليم عالي في العالم ، من بين أكثر من 32 ألف جامعة عن يناير 2024.

وبحسب التصنيف الدولي فإن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقدمت 132 مركزا في تصنيف webometrics مقارنة بشهر يناير 2023.

وفي غضون ذلك أعرب رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز وقال « أن هذا التصنيف يعد ثمرة للنجاحات التي حققتها الأكاديمية مؤخراً في مختلف المجالات.

وأضاف "عبد الغفار" أن الأكاديمية ماضية في بذل قصارى الجهود لتجويد العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بكل الطرق الممكنة، فلدى الجامعة شراكات عالمية بحثية وتعليمية وتدريبيه مع الجامعات ومراكز البحث والتدريب العالمية المرموقة .

وتقدم " عبد الغفار "بالتهنئة لأعضاء لجنة رفع التصنيف برئاسة الأستاذة الدكتورة/ غادة القط مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط الإستراتيجي ، واثني على جهدهم المتميز المبذول لرفعة تصنيف الأكاديمية في Webometrics وشجعهم على بذل أقصي جهد ممكن للوصول بالأكاديمية الي أعلي المستويات في التصنيف خلال الأعوام المقبلة.

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات ( webometrics ) احد أكبر النظم لتقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 32 الف جامعة على مستوى العالم ، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي ، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات التقنية ، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر .



