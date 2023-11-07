تفاصيل اجتماع بين النقل البحري ومؤسسة للتعاون السنغافورية

عقد قطاع النقل البحري اجتماع مع الجانب السنغافوري مع مؤسسة للتعاون السنغافورية شركة GUDD و Innovez one وذلك بناءا علي تكليفات وزير النقل وتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية وشركاتها التابعة في مجال النقل البحري واللوجستيات للاستفادة من الخبرات السنغافورية .

عقد الاجتماع برئاسة مشتركة لمعالي السيد اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري و وزارة التعاون الدولي واللجنة الوطنية المشكلة، حيث تم الاتفاق علي التعاون مع المؤسسة في مشروعين مشروع انشاء،نافذة وطنية موحدة و ميكنة مواني بورسعيد مع البدء،بمشروع تجريبي بميناء،غرب بورسعيد و قد كان الاجتماع ناجحا .

أشاد الجانب السنغافوري بالتواجد بمعرض ترانسميا والتنظيم الجيد واهتمام قيادات النقل البحري بالتعاون المثمر و لمستقبلي المنتظر مع الجانب السنغافوري.



