الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل اجتماع بين النقل البحري ومؤسسة للتعاون السنغافورية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد قطاع النقل البحري اجتماع مع الجانب السنغافوري مع مؤسسة للتعاون السنغافورية شركة GUDD و Innovez one وذلك بناءا علي تكليفات وزير النقل وتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية وشركاتها التابعة في مجال النقل البحري واللوجستيات للاستفادة من الخبرات السنغافورية . 

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شعبة النقل: المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري تخدم جميع الأنشطة التعدينية

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قطاع النقل البحري يعقد ورشة عمل بعنوان التكامل بين قناة السويس والموانئ المصرية

عقد الاجتماع برئاسة مشتركة لمعالي السيد اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري و وزارة التعاون الدولي واللجنة الوطنية المشكلة، حيث تم الاتفاق علي التعاون مع المؤسسة في مشروعين مشروع انشاء،نافذة وطنية موحدة و ميكنة مواني بورسعيد مع البدء،بمشروع تجريبي بميناء،غرب بورسعيد و قد كان الاجتماع ناجحا .

 أشاد الجانب السنغافوري بالتواجد بمعرض ترانسميا والتنظيم الجيد واهتمام قيادات النقل البحري بالتعاون المثمر و لمستقبلي المنتظر مع الجانب السنغافوري.


 

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