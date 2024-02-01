خبير عسكري: الاستراتيجية الأمريكية تعتمد القوة وليس الدبلوماسية

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الاستراتيجية الأمريكية تعتمد القوة وليس الدبلوماسية بالنسبة للأوضاع، فعندما يقول وزير خارجية الولايات المتحدة بأنه سيزور المنطقة الأسبوع المقبل للمنطقة، مردفا: "تعودنا أن يأتي بدعم كامل لإسرائيل وعلى الرغم من أنه وزيرا للخارجية إلا أنه يعتمد على القوة وليس الدبلوماسية".

إعادة تثوير الجبهات ضد الحوثيين في اليمن

وأضاف "ملاعب"، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك حديثا بأنه سيكون في جولته إعادة تثوير الجبهات ضد الحوثيين في اليمن بمعنى إعادة المشكلة التي خلص منها وانتهت تقريبا وبدأت على خطها السليم بين دول التحالف العربي والحوثيين لبحث مستقبل اليمن، وجرى تبادل كل الموقوفين والأسرى.

القصف الأمريكي والبريطاني لم ينفع

وأشار إلى القصف الأمريكي والبريطاني لم ينفع حتى مع قيام التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن، هذا التحالف لم ينجح في ضرباته الجوية ولا حتى معاركه على الأرض، وبقيت الأمور وخطوط التماس كما هي وبقيت صنعاء في يدهم، لذلك استعمال القوة ليس الحل الصحيح في هذا الملف، وكل ما يطلبه هؤلاء إذا كانوا صادقين في طلبهم هو وقف القتال في غزة.