جون كيربي يتشاجر مع مراسلة بسبب هجمات الحوثيين باليمن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، بأن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خرج عن طوره وتشاجر مع مراسلة وكالة عربية في البيت الأبيض.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أن الشجار حصل خلال مناقشة تصرفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث قامت مراسلة قناة "الجزيرة"، كيمبرلي هالكيت، بالضغط على كيربي بشأن ما إذا كان بإمكان الرئيس جو بايدن أن يأمر بشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن دون موافقة الكونغرس.

ورد متحدث باسم البيت الأبيض بالقول إن بايدن يتمتع بهذا الحق بموجب الدستور، مضيفًا أن الإدارة ستبقي المشرعين على علم بأي إجراء يتم اتخاذه.

ووفقا لوكالة "فوكس"، كان كيربي "منزعجا بشكل واضح" عندما قالت هالكيت بعد ذلك إن الشعب الأمريكي "غير راض" عن تصرفات الرئيس، كما أن الوضع "تصاعد أكثر" عندما سألت المراسلة كيربي عما إذا كان رئيس البيت الأبيض يأخذ تقييمه السياسي في الاعتبار عند دراسة خيارات العمل في المنطقة.



وقاطع كيربي المراسلة قائلاً إن "القائد الأعلى لا ينظر إلى صناديق الاقتراع أو التقويم السياسي عندما يعمل على "حماية" القوات الأمريكية، وأن أي اقتراح بعكس ذلك يعد "مسيئاً".