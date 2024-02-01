وصول المدرب البرتغالي جوميز للتوقيع لنادي الزمالك.. صور

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، وصول البرتغالى جوزيه جوميز إلى مصر للتعاقد مع نادى الزمالك لتولي المسئولية خلفا لمعتمد جمال المدير الفني المؤقت.

ويصحب جوميز معه ثلاثة مساعدين مدرب الأحمال ومدرب حراس مرمى ومساعد آخر ومن المقرر أن يعقد معه المسئولون جلسه الليله للاتفاق النهائى حول التعاقد معه لمدة موسم ونصف.

جوزيه جوميز

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.