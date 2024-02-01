عرض منديل "ميسي "للبيع بمقابل يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني

وقع عليه عقده الأول

قالت دار مزادات "بونهامز" البريطانية إن المنديل الذي وقع عليه ليونيل ميسي عقده الأول لينضم إلى برشلونة وهو في عمر 12 عاما سيُباع في مزاد في مارس المقبل بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني أى ما يوازى 381 ألف دولار.

وحسب ما جاء في بيان دار المزادات اللندني، في فترة لعب ميسي لناديه المحلي، نيويلز أولد بويز، في سن الـ12، ذهب ليو ووالده خورخي إلى برشلونة لإجراء اختبار، لكن المفاوضات توقفت، بداعي عدم قناعة مسؤولي النادي الكتالوني بأن ميسي يستحق الاستثمار فيه.

ورغم ذلك، التقى ريكساش ومينجيا وجاجيولي بعد ذلك لتناول الغداء في نادي التنس وأخذ الأول منديلا ورقيا من موزع على الطاولة وبدأ في الكتابة.

وكان هذا المنديل بمثابة توثيق لارتباط اللاعب بالنادي الكتالوني.

ميسى

وفي النهاية، تحول هذا الوعد إلى اتفاق رسمي، بعد موافقة رئيس النادي الكتالوني آنذاك، جوان غاسبارت، على توقيع العقودوتم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000 حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع خورخي ميسي والد ميسي إضافة لوكيل أعماله هوراسيو جاجيولي، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس "إنه في 14 ديسمبر2000 في برشلونة وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي أراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".

وعقب ذلك، تم التوقيع رسميا على الاتفاق، التي صادق عليه رئيس النادي آنذاك خوان غاسبارت رسميا في نفس الليلة.

وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته التي استمرت 20 عاما في النادي الكتالوني.

وساعد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة في لقبا، حيث شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفا