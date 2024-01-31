شبانة: أحمد شوبير (بوظ) صفقة أبوجبل للأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس خاصة في فشل صفقة انتقال محمد أبوجبل إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي، مؤكدًا أن الفشل في ضم حارس مرمى "بفعل فاعل".

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "أحيانًا أفكر هل الأهلي فوق الجميع طوال الوقت، أم أن هناك في بعض الفترات لا يكون فوق الجميع، وصفقة محمد أبوجبل لم تتم بفعل فاعل".

وأكمل: "الأهلي لديه أزمة في حراسة المرمى، وفشل في ضم حارس اليوم، الجميع يعلم حجم الخطأ داخل النادي، والدليل أن الأهلي رفض عروض مغرية لرحيل الشناوي، فطالما كنت قادرا على أن تلعب بدون الحارس الاساسي كان من الممكن ان تبيعه للخليج".

وزاد: "هل الأهلي فوق الجميع أم لا؟!، ما يحدث حاليًا يؤذي مصطفى شوبير، فهل معقول حارس بحجم محمد أبوجبل، يتم الاتفاق معه، ثم يتم التراجع عن الصفقة، وأول من أبلغ الحارس برغبة الأهلي في ضمه كان كهربا، وكان الحارس سعيدًا بالانضمام للقلعة الحمراء، وفوجئ بسرعة انهاء إجراءات الصفقة".

وأكمل: "الأهلي أنهى إجراءات الصفقة مع نادي البنك الأهلي، بل وتم الحصول أيضا على الاستغناء الخاص بـ أبوجبل، ولم يحـدث أي مشكلة بينه وبين كهربا أو مع محمد الشناوي".

وتابع: "هل سيتحول مصطفى شوبير (فرض عين) على النادي الأهلي، فلماذا تفعلوا ذلك، كيف تدخل أحمد شوبير (الأب) بتمرير أخبار من أجل إجهاض صفقة انتقال أبوجبل إلى الأهلي، ووجود أزمات بين الحارس في غرفة الملابس، مع أنه سبق له اللعب في العديد من الأندية".

وزاد: "كيف تدخل أحمد شوبير بذكاء لإفشال صفقة محمد أبوجبل، وكيف لمجلس بحجم النادي الأهلي يتراجع عن صفقة للفريق، فهل مصلحة أشخاص أقوى من مصلحة النادي الأهلي، والكابتن أحمد شوبير عندما يتحدث عن الصفقة فأن كلامه مجروح".

وأكد: "الأهلي سيدخل مرحلة حاسمة في الدوري وبطولة افريقيا، وكان الأفضل وجود أبوجبل، بل والأفضل أيضا لمصطفى شوبير وجود حارس المنتخب المصري في صفوف الفريق الأحمر".

وأضاف: "بنسبة 99% أحمد شوبير (بوظ) صفقة محمد أبوجبل إلى النادي الأهلي، وقام بتمرير العديد من الأخبار من أجل عدم التعاقد مع الحارس".