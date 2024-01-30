الشناوي السبب.. سر تراجع الأهلي عن التعاقد مع أبو جبل (فيديو)

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي،إن هناك معلومات تؤكد أن النادي الأهلي أنهى التعاقد مع اللاعب محمد أبو جبل بالفعل، ولكن تراجع عن الصفقة بسبب محمد الشناوي، الذي رفض وجود أبو جبل في صفوف الفريق.

شرط جزائي600 ألف يورو في عقد روي فيتوريا

وأوضح محمود فؤاد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم، أن هناك شرطا جزائيا يقدر بنحو 600 ألف يورو يتم دفعه إلى المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا حال رحيله عن إدارة المنتخب.

وتابع : " اتحاد الكرة هو السبب الرئيسي في أداء المنتخب الوطني خلال البطولة الأفريقية، معلقًا: الجميع شعر بأن مدرب المنتخب فيتوريا هو مدرب عالمي مثلما وضح حازم إمام، لافتًا: «حازم إمام باع الوهم للمصريين».

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن كل ما نشر عن انتقال أبو جبل للأهلي لم يصدر حوله بيانا رسميا من الأهلي أو البنك الأهلي، والحقيقة هو أن أبو جبل لم يوقع مع الأهلي".

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: “الأهلي بالفعل طلب أبو جبل من البنك الأهلي لأنه يبحقث عن حارس مرمي ولكنه طلب أيضا علي لطفي من زد، ومحمد بسام من سيراميكا كليوباترا”.

أبو جبل ضيع المنتخب

وأوضح: “ أبو جبل ضيع المنتخب أمس في ضربات الجزاء، إذا كان الأهلي يرغب فب التعاقد معه فنحن لانريده"، مشيرا إلى أن الأهلي طلب التعاقد مع محمد بسام، و هناك اتصالات مع إدارة سيراميكا كليوباترا”.



وكان الإعلامي أحمد شوبيرحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، كشف عبر الصفحة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي انتقال محمد أبو جبل للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن شوبير عن أن أبو جبل انتقل للأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وذلك ليكون بديل الحارس الأساسي محمد الشناوي، والذي تعرض للإصابة خلال مواجهة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

ونشرشوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً: " أبو جبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم".

وكان الجهاز الطبي للمنتخب المصري قد كشف طبيعة إصابة الشناوي بخلع في الكتف، ليغيب عدة أسابيع مقبلة.

