الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتراجع عن صفقة محمد أبوجبل.. والسبب كهربا

أبو جبل
أبو جبل

تراجع الأهلي عن صفقة محمد أبوجبل حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي البنك الأهلي رغم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية مع اللاعب وناديه.

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وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن سبب فشل الصفقة يتمثل في شكوى بعض اللاعبين من أسلوب أبوجبل واعتراضاته المستمرة بشأن عدم المشاركة أو الجلوس بديلاً.

وترددت أنباء حول وقوع مشادة بين أبوجبل ومحمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الأهلي في تدريبات المنتخب الوطني في كوت ديفوار وهو ما جعل كهربا يبلغ مسؤولين بالقلعة الحمراء بما حدث.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي فكرة عودة حارس مرماه علي لطفي الذي يلعب حالياً في صفوف زد إف سي خلال الساعات القادمة.

 

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