مدرب أنجولا: ينتظرنا مواجهة صعبة ضد نيجيريا

أكد البرتغالي بيدرو جونسالفيس المدير الفني لـ منتخب أنجولا، أن مواجهة نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا ستكون صعبة.

وقال جونسالفيس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "سنخوض مباراة صعبة ضد نيجيريا في ربع النهائي".

وأضاف: "واجهنا العديد من الصعوبات منذ بداية البطولة، لكننا وثقنا في أنفسنا لمواصلة المشوار".

وتابع: "طرد حارسنا في ثمن النهائي كان ضربة كبيرة لنا، لكن اللاعبين بذلوا أفضل ما لديهم للوصول لربع النهائي".

مدرب أنجولا: مابولولو سعيد في الدوري المصري

أكد البرتغالي بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن مهاجم الفريق مابولولو سعيد في الدوري المصري مع الاتحاد السكندري.

وقال جونسالفيس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مابولولو لاعب متميز وشخص رائع، وعانى كثيرا في مسيرته ويستحق ما حققه من نجاح حتى الآن".

وأضاف: "سعيد بوجود مابولولو في الدوري المصري، ويخبرني أنه مرتاح مع الاتحاد السكندري، وبالطبع جذب أنظار العديد من الأندية لكن القرار النهائي يرجع له".