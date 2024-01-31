مدرب أنجولا: مابولولو جذب أنظار الأندية والقرار النهائي له

أكد البرتغالي بيدرو جونسالفيس المدير الفني لـ منتخب أنجولا الأول لكرة القدم، أن مهاجم الفريق مابولولو سعيد في الدوري المصري مع الاتحاد السكندري.

وقال جونسالفيس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مابولولو لاعب متميز وشخص رائع، وعانى كثيرا في مسيرته ويستحق ما حققه من نجاح حتى الآن".

مابولولو يخطف الأنظار

وأضاف: "سعيد بوجود مابولولو في الدوري المصري، ويخبرني أنه مرتاح مع الاتحاد السكندري، وبالطبع جذب أنظار العديد من الأندية لكن القرار النهائي يرجع له".