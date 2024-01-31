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الخميس 01 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب أنجولا: مابولولو جذب أنظار الأندية والقرار النهائي له

مابولولو
مابولولو

أكد البرتغالي بيدرو جونسالفيس المدير الفني لـ منتخب أنجولا الأول لكرة القدم، أن مهاجم الفريق مابولولو سعيد في الدوري المصري مع الاتحاد السكندري.

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مدرب أنجولا السابق: مابولولو قادر على الإحتراف في أوروبا

وقال جونسالفيس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مابولولو لاعب متميز وشخص رائع، وعانى كثيرا في مسيرته ويستحق ما حققه من نجاح حتى الآن".

مابولولو يخطف الأنظار

وأضاف: "سعيد بوجود مابولولو في الدوري المصري، ويخبرني أنه مرتاح مع الاتحاد السكندري، وبالطبع جذب أنظار العديد من الأندية لكن القرار النهائي يرجع له".

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