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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحكومة تكشف آخر تطورات المفاوضات مع "صندوق النقد"

مديرة الصندوق تقابل
مديرة الصندوق تقابل وزير المالية ومحافظ المركزي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية، مضيفًا:" نأمل خيرًا وسيتم إعلان كافة التفاصيل حال التوصل لاتفاق". 

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on"، :"لا داعي للقلق، سواء فيما يتعلق الوضع الاقتصادي أو مفاوضات الصندوق النقد الدولي وسيتم إعلان كافة التفاصيل".

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وذكر أن الحكومة لديها رؤية وعدة محاور تتحرك من خلالها لخفض تلك الأعباء، وتجاوز تلك المرحلة،ة من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الموارد اللازمة من التقد الأجنبي. 

وذكر أن الدولة تعمل على هذا الأمر بطبيعة الحال، والحكومة تعمل بكل ما تستطيع، وبكل جهد لتوفير الموارد اللازمة.

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