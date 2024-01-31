صندوق النقد الدولي: التوقعات تفترض استمرار الصراع في غزة والضرر "هائل"

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بشأن الأوضاع الاقتصادية جراء الأحداث في قطاع غزة، موضحًا أن التوقعات تفترض استمرار الصراع في غزة "بكثافة عالية" خلال الربع الأول من 2024.

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي:

وشدد صندوق النقد الدولي، على أن مستوى الأضرار في الضفة الغربية وغزة "هائل"، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وكان أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب القائمة على قطاع غزة تسببت في معاناة إنسانية كبيرة، مشيرًا إلى أنها ستكون لها عواقب على المنطقة بشكل أوسع وستزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن التوقعات المستقبلية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ومقره الكويت، الأربعاء، بمناسبة تنظيمه ندوة حول مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة بالشراكة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله "إن الحرب على غزة ستعيد رسم مستقبل المنطقة، وإن لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح في غياب وقف دائم لاطلاق النار قد تؤدي لدخول العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة عدم يقين شديد حتى لو ظل الصراع تحت السيطرة".

وأضاف أزعور أنه عندما يكون الأثر الاقتصادي للحرب شديدا أو تكون المخاطر عالية تصبح الإدارة المتعقلة للأزمة والسياسيات الاحترازية ذات لأهمية كبرى بالنسبة للمدى القريب.