تفاصيل القبض على 3 أشخاص بالإتجار في النقد الأجنبي

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالقاء القبض على 3 أشخاص، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.



وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إتجار رئيس قسم الحسابات، ومعه مدير مبيعات في إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبطهما وبحوزتهما 1.088.142 دولارا أمريكيا – 37.870 يورو - 1.550 جنيه إسترليني - 7.751.000 جنيه مصري، حال استبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته 4.230.750 جنيها مصريا.