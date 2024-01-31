الأرصاد تكشف موعد استقرار حالة الطقس.. فيديو

قال الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقس غير مستقر على كافة الانحاء، مع استمرار تساقط الأمطار خلال يومي الخميس والجمعة.

وأضاف، خلال برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أنه متوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على مدن القناة والسواحل والوجه البحرى، والقاهرة الكبرى، ونشاط الرياح واضطراب الملاحة، وارتفاع الامواج لتصل إلى ٣ أمتار".

وتابع: "السبب فى الحالة المستقرة للطقس، هو وجود منخفض جوى على البحر المتوسط يجلب منه رياح باردة ورطبة، وتستقر الأمور على يوم الجمعة، وبالتالى ننصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتوخى الحذر على الطرق السريعة نتيجة نشاط الشبورة المائية".