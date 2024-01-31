متى تنتهى موجة الطقس البارد؟..التنبواءات الجوية تجيب

مع تدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتنبيهات الأرصاد الجوية من الطقس البارد والماطر والعاصف في مختلف أنحاء البلاد، يتساءل الكثيرون عن متى ستنتهي موجة البرد، ومتى سيتحسن الطقس.

تحسن الأحوال الجوية

وفي هذا السياق، أعلن محمود شاهين، مدير مركز التنبواءات الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية في الجمهورية، وخاصة في الإسكندرية التي تأثرت كثيرا.

وقال إن الطقس سيبدأ في التحسن اعتبارا من يوم السبت القادم 3 فبراير، والذي يصادف نهاية الموجة الباردة التي تغطي جميع المحافظات، وبالأخص الساحل الشمالي.

وأضاف إن درجات الحرارة سترتفع بمقدار 2 إلى 4 درجات.

وتابع إنه بعد انتهاء موجة البرد، ستستمر هطول الأمطار الخفيفة طوال الأسبوع القادم، وقد تزداد شدتها إلى متوسطة، دون أن تصل إلى مستوى الثلوج.

وأشار إلى أن يوم الجمعة القادم، هو آخر أيام "نوة الكرم" التي تؤثر على الإسكندرية، والتي تتسبب في هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية وشمال الدلتا.