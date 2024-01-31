على الطريقة الفلسطينية.. حضري صينية كفتة بالطحينة الشهية

يفضل البعض تجربة أكلات جديدة، ليتعارفون علي ثقافة الشعوب الآخر، ماذا يتناولون وما هي الأكلات الشعبية لديهم، وتعد كفتة بالطحينة من الأكلات الفلسطينية التي تتميز بمذاق ليذيذ وشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كفتة بالطحينة

طريقة عمل كفتة بالطحينة على الطريقة الفلسطينية

مقادير خليط لحم الكفتة :

لحم مفروم : كيلو (متوسط النعومة)

البصل : 1 حبة (كبير الحجم ومفروم فرماً ناعماً)

الثوم : فصّان (مهروس)

بقدونس : كوب (مفروم ناعم)

ملح : ملعقة كبيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة : نصف ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة





مقادير صلصة الطحينة :

لبن زبادي : نصف كوب

الطحينة : ثلاث أرباع الكوب

الثوم : فص

عصير الليمون : 1 حبة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

الماء : نصف كوب

البطاطس : 4 حبات (كبيرة الحجم ومقطعة حلقات ومقلية)





طريقة التحضير

في وعاء عميق، اعجني اللحم المفروم مع البصل، والبقدونس، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، وزيت الزيتون، والبهارات المشكلة جيداً حتى تتجانس تماماً.

شكّلي من خليط الكفتة أقراص على شكل بيضوي براحة اليد، ثم وزعيها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.

وزعي حلقات البطاطس فوق اللحم في الصينية.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى تنضج.

في وعاء جانبي، اخفقي مكونات صلصة الطحينة معاً حتى تتجانس تماماً.

صبّي صلصة الصحينة في الصينية فوق الكفتة، ثم أعيديها إلى الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى تتسبك الصلصة مع الكفتة، وقدميها ساخنة.