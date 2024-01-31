موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يتقابل فريقا ليفربول صاحب الصدارة ونظيره تشيلسي، مساء اليوم، الاربعاء الموافق 31 يناير 2024 بالجولة الـ 22 التى تجمع بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي



وتنطلق صافرة احداث مباراة ليفربول وتشيلسي مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي



وتذاع مباراة ليفربول وتشيلسي بالجولة الـ 22 ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الليلة عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس والتى تبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة

وشهدت مباراة الدور الأول بين ليفربول وتشيلسي التى جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" بالدوري الانجليزي الممتاز، التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 31 نقطة في المركز العاشر.