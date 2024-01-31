الأسهم الأوروبية تواصل الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-1-2024، في صعود للجلسة السادسة على التوالي بدعم من أسهم القطاع المالي، في حين يترقب المتعاملون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق الأربعاء.

وبحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.5 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.7 بالمئة لسهم بنك سانتاندير الإسباني، الذي سجل أرباحا غير مسبوقة وتجاوزت التوقعات في الربع الأخير من 2023.

ويتركز اهتمام المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن بين الأسهم الأكبر تحركا على المؤشر، ارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك بنسبة 1.7 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد أن توقعت الشركة الأكثر قيمة في أوروبا تحقيق مبيعات في خانة العشرات، ونمو أرباح التشغيل لعام آخر بدعم رواج عقارها لإنقاص الوزن "ويغوفي".

لكن سهم H&M "إتش أند إم" للملابس الجاهزة، فقد نزل 8.9 بالمئة ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن سجلت شركة بيع الأزياء بالتجزئة السويدية انخفاضا في هامش الربح في الربع الرابع، بينما قرر رئيسها التنفيذي الاستقالة من منصبه.