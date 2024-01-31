تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي .. هالاند في الهجوم

أعلن المدير الفني بيب جوارديولا تشكيل فريق مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بيرنلي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب استاد الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: لويس – اكانجي – اكي – والكر

الوسط: رودري – دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: ألفايز – هالاند – فودين

يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فريق بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.