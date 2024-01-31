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الأربعاء 31 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي .. هالاند في الهجوم

هالاند
هالاند

أعلن المدير الفني بيب جوارديولا تشكيل فريق مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بيرنلي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب استاد الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

وجاء تشكيل مانشستر سيتي للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: لويس – اكانجي – اكي – والكر

الوسط: رودري – دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: ألفايز – هالاند – فودين

يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فريق بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

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