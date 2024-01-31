تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بيرنلي في الدوري الانجليزي

يتقابل فريق الكرة الاول بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره بيرنلي، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمي: إيديرسون.

في خط الدفاع:أكانجي – يوشكو جفارديول – روبن دياش – كايل ووكر.

في خط الوسط :كالفين فيليبس – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

في الهجوم:خوليان ألفاريز – جيريمي دوكو – إرلينج هالان.

ويخوض مانشستر سيتي، المباراة الليلة محتلا المركز الثالث جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، محصلة 20 مباراة فقط، خلف آرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الكرة الاول بنادي بيرنلي، مباراة مانشستر اليوم في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة بترتيب المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب الاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي الليلة عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس والتى تبث اللقاء عبر شاشتها bein sport hd 2 ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود.

ترتيب الدوري الانجليزي