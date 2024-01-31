البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

تستكمل لقاءات الجولة 22 من عمر الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري، غدا الأربعاء، بإقامة مباراة ليفربول وتشيلسي، على ملعب الأول.

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ويخوض الريدز مواجهة الليلة وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 48 نقطة جمعها من 21 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 47 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

فيما يأتي تشيلسي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة من 21 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 8 هزائم.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث للابتعاد بصدارة ترتيب البريميرليج وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه أرسنال ومانشستر سيتي وأستون فيلا.

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ويبحث ليفربول عن مواصلة انتصاراته في البريميرليج بعدما تغلب بسهولة على مضيفه بورنموث، بنتيجة 4-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجارى.

موعد مباراه ليفربول اليوم وتشيلسي اليوم

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي تشيلسي ضيفًا صعبًا على نظيره ليفربول في المباراة التي يستضيفها ملعب “أنفيلد”، معقل الريدز، وذلك في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري، ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول اليوم أمام تشليسي في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول اليوم

في حراسة المرمي: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي – تياجو سيلفا – بدياشيلسي – كولويل

خط الوسط: كايسيدو – إنزو فيرنانديز – رحيم ستيرلينج – جالاجير – مودريك

خط الهجوم: مادويكي.

تشكيل ليفربول امام تشيلسي اليوم