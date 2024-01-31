حملة لرفع المخلفات بطريق مصر اسوان الزراعي بدشنا

تفقد عبداللاه الخبير، رئيس مدينة دشنا، اليوم، أعمال رفع كفاءة النظافة في شوارع وميادين المدينة، ولاسيما طريق مصر أسوان الزراعى، حيث تضمنت أعمال رفع كفاءة النظافة، تشغيل معدات الحملة برفع تراكمات القمامة ومخلفات القصب من طريق مصر أسوان الزراعى، بالإضافة إلى تفريغ كافة صناديق القمامة بالمدينة ومناطق تجميع القمامة حفاظاً على الوجهه الحضارية والجمالية لمدينة دشنا.

وأكد الخبير على إستمرار حملات النظافة بالمدينة أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات وذلك لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة حفاظاً على سلامة المواطنين من أنتشار الأوبئة والأمراض الناتجة عن تراكم القمامة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.