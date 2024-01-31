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الأربعاء 31 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية ونواتج التقطير تهبط

مخزونات النفط
مخزونات النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير.

 

مخزونات النفط

 

فقد زادت مخزونات الخام 1.2 مليون برميل إلى 420.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يناير كانون الثاني، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لتراجعها 217 ألف برميل.


وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت مليوني برميل في الأسبوع الماضي.

 

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجع 428 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

 

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ارتفاع أسعار النفط 4% بعد ضربات اليمن اليوم

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تراجع أسعار النفط خلال أسبوع رغم الأحداث الجارية في البحر الأحمر

 

إدارة معلومات الطاقة الأميركية

 

مخزونات النفط


وهبطت معدلات تشغيل المصافي 2.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.


وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.2 مليون برميل إلى 253 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.5 مليون.


وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، نزلت 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 133.3 مليون، وذلك مقابل توقعات بانخفاضها 0.4 مليون.

 

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 565 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

 

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