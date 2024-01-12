ارتفاع أسعار النفط 4% بعد ضربات اليمن اليوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ هدد تصاعد الصراع في منطقة الأوسط، بمزيد من تعطيل التجارة العالمية.

وارتفعت أسعار النفط 4% بعد أن قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما شنتا ضربات جوية وبحرية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردًا على هجمات الجماعة على سفن في البحر الأحمر، وهو اتساع إقليمي كبير للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وفقًا لرويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4% في تعاملات اليوم إلى 80.52 دولارا للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي، 4.1 % إلى 74.99 دولارا.

وذكر تقرير رويترز، أن أسعار النفط ارتفعت بشكل حاد في أعقاب الهجمات، حيث ارتفع خام برنت بنحو 7٪ منذ أوائل ديسمبر، قبل أن يبدأ الحوثيون في استهداف السفن في البحر الأحمر.

وأضاف التقرير: تقارير تزامنت مع العمليات العسكرية البريطانية الأمريكية أشارت إلى أن الحكومة البريطانية تضع سيناريوهات قد تشهد ارتفاع الأسعار بمقدار 10 دولارات للبرميل، إذا استمرت أزمة البحر الأحمر، مع احتمال ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 25%.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 2% بالنسبة للعقود الفورية، مع تحويل بعض ناقلات النفط مسارها من البحر الأحمر.

وارتفع الخام الأمريكي مؤخرًا بنسبة 2.72% ليصل إلى 73.98 دولارًا للبرميل، وبلغ خام برنت 79.48 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 2.67% خلال اليوم، بحسب وكالة الأنباء.