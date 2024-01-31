تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي .. تراوري يقود الهجوم

أعلن المدير الفني طارق العشري تشكيل فريق الاتحاد السكندري في المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بفريق إنبي مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسكندرية وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - الحبيب حسن

الوسط: ناصر ناصر - خالد الغندور - عمرو صالح

الهجوم: عبد الغني محمد - بنجامين بواتينج - تراوري

ونجح فريق الاتحاد السكندري في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما تأهل إنبي بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.